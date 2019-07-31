Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА «Новости».

Согласно закону, граждане страны, имеющие ипотеку и попавшие в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на льготный период длинной в шесть месяцев, в ходе которого они смогут уменьшить или приостановить выплаты по кредиту.

Льгота распространяется на граждан, лишившихся работы, получивших инвалидность, а также признанных нетрудоспособными сроком на два месяца.

У россиян, которые смогут претендовать на льготу, размер среднемесячных выплат по кредиту должен превышать 50% дохода.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в ходе «ипотечных каникул».