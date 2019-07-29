Онлайн-платежи перестанут быть анонимными

Запрет на анонимное пополнение электронных кошельков планируют ввести в России, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Ограничение коснется «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем.

Чтобы выполнить перевод придется использовать банковский счет, чтобы идентифицировать свою личность. Благодаря этому можно будет установить личность плательщика, а также ограничить подозрительные операции.

Отмечается, решение было принято из-за того, что онлайн-кошельки могут использовать в целях финансирования терроризма или распространения наркотиков.

Предложение уже одобрил Совфед. После того, как президент России Владимир Путин подпишет документ, он вступит в силу следом за официальным опубликованием.

Ранее сообщалось, как быстрые платежи изменят рынок.