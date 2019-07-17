Эксперт прогнозирует положительную динамику доходов населения к концу года

Доцент РЭУ им. Плеханова Елена Егорова прокомментировала опубликованные в среду данные Росстата, в котором отмечается падение доходов россиян.

«Тенденция с доходами улучшается в целом - спад уже замедлился. Снижение реальных доходов населения обусловлено в первую очередь ростом инфляцией и обязательных выплат, а самый значительный минус в доходах - это огромный рост процентов по кредитам.

Население очень закредитовано и это сказывается на расчётах Росстата. Это и обьясняет разнонаправленные тренды зарплаты и реальных доходов.

Стоит также отметить, что оплата труда это всего лишь около 45% от всех доходов населения.

По прогнозам к концу года можно ожидать положительную динамику реальных денежных доходах населения, т.е. будем наблюдать рост, но не более 1%. Это в первую очередь связано с тем, что прогноз по инфляции остается на прежнем уровне, а рост заработной платы будет положительным, и основные выплаты придутся на конец года».