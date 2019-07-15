Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
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Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, жители России смогут воспользоваться данной услугой только при совершении некой покупки.
Он пояснил, что в ином случае подобная затея будет просто невыгодна для магазинов.
Уточняется, что на настоящий момент такой услугой можно воспользоваться лишь в несколько малонаселенных пунктах, однако теперь этот эксперимент будет распространен на всю территорию страны.
Ранее сообщалось, что расходы россиян возьмут под контроль.