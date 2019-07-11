Медведев решил снизить НДС на фрукты и ягоды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Медведева, такое решение позволит снизить цены на фрукты и ягоды.

«Это также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству», — добавил премьер-министр.

Ранее сообщалось,что в правительстве прорабатывают вопрос предоставления российским производителям овощей и фруктов субсидий либо льготного НДС в размере 10%.