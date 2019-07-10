Россияне экономят на своем здоровье

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Аналитики DSM Group выяснили, что объем российского коммерческого рынка лекарственных препаратов с января по май этого года уменьшился на 3,7% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Об этом пишут «Известия».

Согласно данным издания, за указанный период в стране было продано 2,1 млрд упаковок лекарственных средств. Их стоимость составила 415 млрд руб. Хотя финансовый показатель увеличился, продажи а натуральном выражении стали падать. Это произошло в первый раз с 2015 года.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, такая ситуация объясняется падением реальных доходов россиян.

Ранее сообщалось, что WADA приняло участие в ликвидации незаконного оборота лекарств.