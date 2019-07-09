Названы самые богатые российские чиновники
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Названы самые богатые чиновники и депутататы РФ, сообщает Forbes.
Рейтинг богатых госслужащих возглавил депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов. Его доход за 2018 год состаивл 9,97 млрд руб. На втором месте депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков — 4,6 млрд руб. На третьем — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев — 2,8 млрд руб.
Совокупный доход участников российского рейтинга Forbes «Власть и деньги — 2019» составил около 71 млрд руб.