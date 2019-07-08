Новая страна начала вступление в еврозону

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену заявил, что Хорватия приступила к официальной процедуре присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM 2) и к Европейскому банковскому союзу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данные шаги являются первым этапом вступления страны в еврозону.

«Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути», — отметил Сентену.

Он также добавил, что у Хорватии при вступлении в зону евро есть некоторые обязательства — в том числе в области банковского надзора, экономического управления и бизнес-климата.

На настоящий момент членами еврозоны являются 19 государств.

Ранее сообщалось, что Хорватия захотела в еврозону.