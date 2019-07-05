Малый бизнес Пермского края может получить господдержку еще на 5 проектов

Объем финансовой поддержки инвестпроектов Пермского края может составить более 190 млн рублей. Об этом в рамках визита в регион министра финансов РФ Антона Силуанова рассказал генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) Александр Браверман, сообщает пресс-служба организации.

Представители корпорации МСП приняли участие в презентации 5 инвестиционных проектов бизнесменов из Пермского края, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка. Так, «Стройуниверсал-Парма» планирует построить детский сад в селе Фролы, «Профессорская клиника» - создать и оснастить центр клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий, стоматологическая компания «Юнит» намерена организовать инновационный детский медцентр, компания «Ай Ти Макс» - закупить оборудование для переработки оргтехники, а КФХ Смолоногина Н.В. – пополнить оборотные средства, в том числе приобрести ГСМ и обновить семенной фонд.

Общий объем кредитно-гарантийной поддержки этих проектов по программе субсидирования процентной ставки, реализуемой Минэкономразвития при участии корпорации МСП, выполняющей функции бэк-офиса (ставка 8,5%) может составить 176,3 млн рублей, объем гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы – 16,9 млн рублей. Общий объем инвестиций в проекты составит 289,2 млн рублей.

Глава корпорации МСП Александр Браверман также отметил, что объем финансовой поддержки субъектов МСП Пермского края в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день превысил 5,3 млрд рублей, что позволило им привлечь более 11,8 млрд рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями. Также наблюдается динамика роста объема участия предпринимателей Пермского края в закупках крупнейших заказчиков. Так, данный показатель по итогам 2018 года составил 44,7 млрд рублей, что на 107,9% (23,2 млрд рублей) превышает результаты 2017 года. В результате Пермский край по этому показателю занял 5 место среди регионов ПФО.

Александр Браверман также подчеркнул, что предприниматели региона активно используют в своей работе сервисы портала Бизнес-навигатора МСП. По данным на июнь 2019 года, на портале зарегистрировались 24,5 тыс. субъектов МСП региона.