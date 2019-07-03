Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, право на такую компенсацию имеют семьи, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.

Уточняется, что речь идет о денежной сумме до 450 тыс. руб. Она будет использована для того, чтобы погасить обязательства по ипотечному жилищному кредиту.

Если задолженность меньше данной суммы, то деньги пойдут на погашение процентов за пользование займом.

Данное право распространяется только на российских граждан и действует однократно.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи смогут компенсировать ипотечный кредит.