Китайцы скупают «термокружки Путина»

На китайских рынках стали массово скупать белый термос, который похож на термокружку президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Термос вызвал ажиотаж после того, как российский глава появился с ним в рамках саммита G20.

Интернет-магазины рекламируют термостакан как «высококлассный», «полезный для здоровья».

Отмечается, что на термосе есть изображение российского герба. Производители отмечают, что стакан Путина станет «идеальным подарком».

Ранее сообщалось, что Путин удивил соседей белой термокружкой на ужине после саммита G20.