Корпорация МСП презентовала комплекс мер поддержки новгородским предпринимателям

28 июня 2019 года делегация Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) посетила Новгородскую область с рабочим визитом и приняла участие во Всероссийском форуме предпринимателей ХIV Съезде лидеров «ОПОРЫ РОССИИ».

Главными темами мероприятия стали повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса, поддержка сельхозпроизводителей, развитие экспортного потенциала. В пленарном заседании принял участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Модератором выступил президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

В рамках пленарного заседания генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман рассказал о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сельскохозяйственные кооперативы и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов.

Так, Корпорацией МСП совместно с Правительством Новгородской области, МСП Банком и СПССК «Новгородский аграрий» полностью исполнены мероприятия «Дорожной карты» по реализации проекта по расширению производства шоковой заморозки овощей на территории д. Лесная, Новгородской области с целью развития сельскохозяйственной кооперации и объединения крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств в систему сельскохозяйственной кооперации. Министерством сельского хозяйства Новгородской области СПССК «Новгородский аграрий» предоставлен грант на развитие материально-технической базы кооператива в размере 28 млн рублей. В марте 2019 года СПССК «Новгородский аграрий» привлек кредитное финансирование на реализацию проекта в ПАО Сбербанк в размере 18 млн рублей под поручительство РГО. Также в июне 2019 г. СПССК «Новгородский аграрий» заключен договор поставки с ООО «ИКС 5 Ритейл групп» для реализации производимой продукции.

Всего в России создано 1096 сельхозкооперативов. Финансовая поддержка, предоставленная сельскохозяйственным кооперативам в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) в 2018-2019 гг., составила 28,7 млрд рублей.

В ходе мероприятий Браверман обсудил с новгородскими предпринимателями вопросы реализации механизма обратной связи для получения от субъектов МСП в онлайн-режиме информации о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении, в целях их сопоставления с информацией, содержащейся в Едином реестре проверок. Поручение о создании такого механизма было дано Президентом России В.В. Путиным по итогам форума «ОПОРЫ РОССИИ» в ноябре 2018 г.

«Механизм обратной связи, который создается, позволит предпринимателям в оперативном режиме, в режиме он-лайн сообщать о тех проверках, которые были. А сегодня внеплановые проверки занимают, к сожалению, 94%, - подчеркнул глава Корпорации. - Мы ожидаем, что это будет полная информация по тому, на каких основаниях пришла проверка, сколько она длилась, каковы результаты этой проверки, занесена ли она в единый реестр проверок Генеральной прокуратуры. Вся это работа в соответствии с поручением должна быть завершена к 1 декабря текущего года, и она будет завершена».

Корпорация МСП активно взаимодействует с Новгородской областью. Так при реализации мер финансовой поддержки субъектов МСП по состоянию на конец июня 2019 года участниками Национальной гарантийной системы новгородскому бизнесу предоставлена поддержка в рамках 205 сделок, включающих в себя гарантии и поручительства Корпорации МСП, поручительства РГО и гарантии МСП Банка, на общую сумму 763 млн рублей, что позволило привлечь консолидированный объем финансовой поддержки субъектам МСП Новгородской области в размере 2 213,2 млн рублей по процентным ставкам на 2-3 пункта ниже рыночных.

По состоянию на конец июня 2019 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировалось 5 925 уникальных субъектов МСП Новгородской области. Сервисами Портала воспользовались 5 173 уникальных предпринимателя, в том числе в Великом Новгороде - 2 851 уникальный субъект МСП.

Кроме того, в 2018 году 181 крупнейшим заказчиком заключено 1 094 договора на общую сумму 5,7 млрд рублей с 336 субъектами МСП, зарегистрированными на территории Новгородской области, а с начала 2019 - 99 крупнейшими заказчиками заключено 496 договоров на общую сумму 3,0 млрд рублей с 187 субъектами МСП.