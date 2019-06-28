Россия и Китай отказались от доллара в расчетах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в нацвалютах, пишут «Известия».

Об том говорится в письме замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Отмечается, что документ подписали министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган 5 июня. Это сделано в рамках «активизации работы по развитию взаиморасчетов с экономическими партнерами России в национальных валютах в целях укрепления экономической безопасности страны».

В настоящий момент согласовываются механизмы взаиморасчетов. По словам Аксакова, одним из вариантов может стать создание «шлюзов» российского и китайского аналогиов системы SWIFT.