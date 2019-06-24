В Японии соскучились по российской курятине

Япония намерена разрешить импорт курятины из России, так как в стране вырос спрос на данный продукт, передает РИА «Новости».

Разрешение будет подписано в рамках соглашения о расширении объемов двусторонней торговли мясом.

По данным местных СМИ, договоренность должна быть достигнута президентом Владимиром Путиным и премьером Синдзо Абэ на саммите G20 в Осаке.

Токио запретил импорт домашней птицы из большинства стран мира из-за страха перед инфекционными заболеваниями.

В то же время фактически запрет на российскую курицу будет снят только в 2020 году.