Банк ВТБ признан лучшим брокером России на конкурсе «Элита финансового рынка»

В российской столице вчера состоялась торжественная церемония награждения лучших компаний ежегодного конкурса «Элита финансового рынка».

Обладателем премии «Брокерская компания года» стал банк ВТБ. В номинации «Лучшая управляющая компания для розничных инвесторов» победил ВТБ Капитал Управление Инвестициями, а ПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» был признан «Лучшим фондом облигаций».

В минувшем году брокерский бизнес ВТБ увеличил число новых клиентов почти вдвое. Доходы от инвестиционных продуктов выросли на 26%, на рынке ПИФов доля увеличилась в 2,5 раза. Что же касается флагманского ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский», то он сейчас является самым крупным фондом, торгующимся на Московской бирже.

«Минувший год был знаковым для нас – мы осуществили практическую интеграцию различных бизнес-направлений на платформе ВТБ», – констатировал Владимир Потапов, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.

«В результате был создан единый центр инвестиционной экспертизы, который позволяет клиентам решать большинство вопросов в режиме «одного окна», — пояснил Потапов.

По его словам, суммарные активы в инвестициях клиентов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции выросли более чем на 70%.

«Отдельно отмечу значительные успехи брокерского направления банка, которое впервые было удостоено звания «Лучшей брокерской компании», — резюмировал Потапов.