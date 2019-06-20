Враг Кудрина раскрыл правду о его «дрейфе»

Советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев ответил на вопрос «Газеты.Ru», нравится ли ему «дрейф» главы СП Алексея Кудрина в сторону экономики 90-х и лично в сторону Глазьева.

20 июня в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос про командную экономику, президент России Владимир Путин пошутил, что в России практически уже не осталось «экономистов из 90-х», однако вспомнил Кудрина, и отметил, что он «дрейфует в сторону Глазьева». Путин отметил, что Кудрин хочет распечатать «нефтяную кубышку» и говорит, что «нужно отсечку нефтяных доходов увеличить».

«А что значит дрейфует? Нет смысла хранить деньги в Стабфонде. Это же как дважды два — четыре. Я давно об этом говорю», — заявил Глазьев «Газете.Ru».

Глазьев фактически согласился с оценкой президента. Но предложил сделать акцент не на личностном моменте.

«Все зависит от того, какие цели ставятся перед экономикой, тогда и можно решать, надо ли тратить стабфонд», — пояснил Глазьев.

По мнению Глазьева, если исходить из целей опережающего развития, то необходимо максимизировать инвестиции в экономику, а не складывать в кубышку средства от продажи сырья.

Кудрин и Глазьев — заклятые друзья и давние оппоненты. Кудрин до 2011 года был министром финансов и вице-премьером, но был уволен премьером Дмитрием Медведевым и перешел в экспертное сообщество, руководил Центром стратегических разработок. Вернулся во власть в прошлом году – возглавляет Счетную палату РФ.

Глазьев после завершения политической карьеры и работы в Госдуме трех созывов является советником президента.