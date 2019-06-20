Путин призвал россиян не сердиться за «средние цифры»

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Президент России Владимир Путин попросил россиян не сердиться, если «средние цифры», которые он называет, не совпадают с реальностью.

«Те россияне, которые сейчас смотрят по телевизору или в интернете. Я сразу хочу оговориться, чтобы люди на меня не сердились, я говорю о средних цифрах. Почему приходится ими пользоваться, потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам», — сказал Путин.

Президент отметил, что формат встречи не позволяет говорить по каждой отрасли и по каждому региону отдельно.

Он пояснил, что средние цифры по зарплатам и пенсиям не всегда совпадают с реальностью, но «выражают тенденцию».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.