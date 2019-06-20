Путин ответил на вопрос пожарного о зарплате 12 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос пожарного о низкой зарплате.
Пожарный из Калининградской области поинтересовался, когда подниму зарплату, так как зарплата обычных пожарных составляет 12-13 тыс. рублей.
По его словам, приходится работать на двух-трех работах, чтобы выживать.
Президент отметил, что зарплаты в России не могут быть ниже прожиточного минимума, если человек работает на полную ставку.
«Если это так, то это нужно реально проверить», — сказал он, комментирую слова задавшего вопрос.
Пути напомнил, что это может стать предметом для разбирательства контролирующих инстанций.
«В МЧС сложилась ситуация не самая лучшая», — признал президент.
По его словам, МЧС были выделены деньги, зарплаты пожарных должны вырасти до 30 тыс. рублей.
Традиционная «Прямая линия» проходит уже в 17-й раз.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.