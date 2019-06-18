Магазины отдадут продукты с истекающим сроком годности нуждающимся
Член комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по экологическим правам Евгений Бобров заявил, что ретейлеры будут передавать продукты, чей срок годности в скором времени истекает, на благотворительность и в социальные учреждения. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, переговоры с ретейлерами состоялись, и они согласились передавать нереализованные продукты.
Он добавил, что в социальных учреждениях можно не только бесплатно раздавать, но и продавать.
Он также отметил, что если продукты с истекающим сроком не выкидывать, а передавать на социальные нужды, то немного сократятся расходы на содержание инвалидов, детей и стариков.
«И меньше будет отходов, которые нужно будет потом или закапывать, или перерабатывать, или сжигать», — заключил Бобров.
Ранее сообщалось, что в России запретят уничтожать санкционку.