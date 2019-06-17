Гройсман высказался о детенизации экономики Украины

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики страны. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, он надеется, что это удастся осуществить при президенте Украины Владимире Зеленском.

Он также добавил, что новому президенту следует «вычистить» всю правоохранительную cиcтему Украины.

Гройсман подчеркнул, что доходы от детенизации экономики помогут поступлению инвестиций.

Ранее сообщалось, что Гройсман отправил на «пенсию» партии бывшего лидера Украины Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.