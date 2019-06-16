Израиль назвал в честь Трампа поселок на Голанах

Израильское правительство провело на Голанских высотах церемонию открытия знака с названием «Высоты Трампа» на месте, где вскоре расположится поселок в честь американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что на символической церемонии открытия побывал премьер страны Биньямин Нетаньяху и посол США Дэвид Фридман.

«Мы горды тем, что имеем возможность основать населенный пункт и воздать должное нашему великому другу», — сказал Нетаньяху.

В ответ на это американский посол отметил, что в США ценят этот «экстраординарный жест» в отношении Трампа.

Ранее сообщалось, что Израиль выбрал место на Голанах для строительства поселка в честь Трампа.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.

Москва последовательно ориентируется на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы.