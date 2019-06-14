Корпорация МСП рассмотрит возможность поддержки четырех проектов в Дагестане

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации инвестипроектов на территории Дагестана, которым может быть оказана господдержка. Речь идет о ООО «Матис» (строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов), ООО «Овощи Юга» (финансирование затрат в рамках проекта по производству томатной пасты), ООО «Харвест» (оптовая торговля сельскохозяйственными культурами, используемые в пищевой промышленности), ООО «Инновационная агрофирма «Деметра» (приобретение холодильного оборудования).

«Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов со стороны Корпорации МСП может составить 550,4 млн рублей, объем гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы – 266 млн рублей. Общий объем инвестиций в проекты – более 1,5 млрд рублей.», — говорится в сообщении корпорации.

Презентация проходила в рамках визита первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова по мониторингу текущих итогов реализации ряда нацпроектов.

Гендиректор корпорации Александр Браверман также напомнил, что с прошлого года в республике реализуется дорожная карта по развитию сельхозпотребкооперации. В прошлом году было создано 39 сельхозкооперативов, а в этом – 17. Объем финансовой поддержки сельхозкооперативов СКФО составил 115,28 млн рублей.

Кроме того, объем закупок компаний с госучастием среди субъектов МСП в Дагестане составил 13,1 млрд руб.

«С точки зрения закупок продолжается работа, был внесен большой блок поправок, облегчающий закупки для государственных нужд в рамках ФЗ-223.Законолдательство не стоит на месте, в этой части оно серьезно меняется. – У Корпорации МСП есть сайт, где подробно освещены вопросы, касающиеся участия в закупках, налажен диалог с предпринимателями в формате «вопрос-ответ» по этой тематике закупок», — указал Силуанов.