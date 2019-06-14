Россия готова обеспечить поставки электричества в КНР
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обеспечить поставки электричества в Китай и Монголию, передает РИА «Новости».
Об этом он сказал на встрече с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой и председателем Китая Си Цзиньпином.
По его словам, Москва ожидает от Улан-Батора и Пекина конкретных предложений.
Он также добавил, что российская сторона рассчитывает на более плотное взаимодействие в сфере энергетики.
Ранее сообщалось, что Путин раскрыл детали встречи с Си Цзиньпином.