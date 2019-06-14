Россия готова обеспечить поставки электричества в КНР

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обеспечить поставки электричества в Китай и Монголию, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал на встрече с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой и председателем Китая Си Цзиньпином.

По его словам, Москва ожидает от Улан-Батора и Пекина конкретных предложений.

Он также добавил, что российская сторона рассчитывает на более плотное взаимодействие в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что Путин раскрыл детали встречи с Си Цзиньпином.