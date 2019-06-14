CNN: ослабление Китая в торговой войне с США дает фору в переговорах России
Китай «измотан» торговой войной с США, передает CNN.
«Ослабленный» Си Цзиньпин едет на саммит ШОС, где проведет встречу с «лучшим закадычным другом» президентом России Владимиром Путиным и недавно переизбранным премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Теперь, как никогда ранее, китайскому лидеру необходимо укрепить связи с союзниками в условиях усиливающейся торговой войны с администрацией президента Дональда Трампа.
Такая позиция выгодна для России, отмечает телеканал.
Ранее сообщалось, что Трамп готов принять от РФ компромат на своих соперников.