Половина семей с детьми в России оказалась за чертой бедности

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что за чертой бедности находится более половины многодетных семей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заявление было сделано во время круглого стола по теме «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».

Она уточнила, что самыми финансово уязвимыми категориями граждан в России считаются семьи с детьми, а 51% многодетных семей находится в наихудшем финансовом положении.

По словам Голиковой, такая ситуация характерна для всех регионов страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти обсуждают новые меры государственной поддержки семей с детьми.