Объем закупок у субъектов МСП за первые пять месяцев 2019 года составил 1,144 трлн рублей

Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, по данным на 31 мая 2019 года, составил 1,144 трлн рублей при расширении номенклатуры до 369,2 тыс. позиций. Об этом 8 июня на панельной сессии «Доступ разрешен: рейтинг лояльности 50 крупнейших заказчиков к субъектам МСП» в рамках ПМЭФ-2019 рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Глава Корпорации МСП отметил, что в целом в период 2015-2018 годов при участии Корпорации наблюдалась положительная динамика наращивания объемов закупок у субъектов МСП (с 64,7 млрд рублей в 2015 году до 3,264 трлн рублей в 2018 году) с одновременным увеличением количества номенклатурных позиций, закупаемых у малого и среднего бизнеса (с 8,4 тыс. позиций до 362 тыс. позиций).

«В условиях снижения объемов поддержки за счет бюджетных средств расширение доступа субъектов МСП к закупкам является одним из основных стимулом для их развития, а также расширения производства инновационной, высокотехнологичной продукции, подчеркнул А.Браверман. Сегодня создан новый гарантированный рынок сбыта продукции для субъектов МСП с устойчивой тенденцией перехода от закупки простых товаров, работ, услуг к закупке продукции с высокой добавленной стоимостью при условии ее соответствия требованиям заказчиков. Напомню, что более 67% в этом объеме занимает продукция производственного назначения, более 12% - инновационная, высокотехнологичная продукция, зачастую не уступающая по качеству мировым аналогам».

При этом, как сообщил глава Корпорации МСП, сегмент малого и среднего бизнеса в закупках показывает более высокий уровень конкуренции (в 1,2 раза) и более высокий уровень экономии средств заказчиков (в 2 раза), чем общая практика закупок по Закону № 223-ФЗ. В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» к 2024 году планируется обеспечить объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в размере не менее 5 трлн рублей с достижением в 2019 году объема не менее 3,2 трлн рублей при расширении количества номенклатуры до 380 тыс. позиций.

Участники панельной сессии обсудили вопросы укрепления взаимного доверия крупнейших заказчиков с государственным участием и субъектов МСП, применение цифровых технологий для упрощения взаимодействия крупных компаний с субъектами МСП, актуальные изменения в законодательстве в области закупок, необходимость повышения информированности о мерах поддержки компаний-поставщиков и др.

Представители крупнейшших заказчиков ОАО «РЖД», ПАО «Россети», Государственной компании «Автодор» рассказали об особенностях закупочной деятельности, результатах взаимодействия с субъектами МСП, реализуемых программах партнерства и форматах обратной связи с компаниями-поставщиками продукции и услуг.

Также в ходе мероприятия были подведены итоги инициируемого АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» масштабного исследования – рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства. Исследование проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения при методологической и информационной поддержке Корпорации МСП.

В число лидеров рейтинга по итогам 2018 года вошли АО «Моводоканал», ГК «Российские автомобильные дороги», АО энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», АО «Центральная пригородная пассажирская компания», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Ростелеком», ПАО «Международная распределительная сетевая компания центра и Приволжья», АО «Аэромар», АО «Инжиниринговая компания «АСЭ», ООО «Газпром Траснгаз Югорск».

Ведущие позиции рейтинга по показателю «Вклад в технологическое развитие» заняли ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго», ГК «Российские автомобильные дороги», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (дочернее общество ПАО НК «Роснефть»), ОАО «РЖД», ПАО «Международная распределительная сетевая компания центра и Приволжья» (дочернее общество ПАО «Россети»), АО «Мосводоканал».

Победителями в специальной номинации Корпорации МСП «За эффективность взаимодействия с поставщиками из числа субъектов МСП» стали ПАО «НК «Роснефть», Госкорпорация «Ростех», ОАО «РЖД» Госкорпорация «Росатом» и ПАО «Россети».