В Минске рассказали, когда ждут решения по компенсации из-за налогового маневра

В Белоруссии ожидают решение по компенсации из-за налогового маневра в рамках переговоров с Россией по интеграции в энергетике, сообщает РИА «Новости».

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что эта тема является одной из приоритетных.

«Три сегмента энергетического рынка, и только в комплексе будет рассматриваться вопрос в том числе и компенсации за налоговый маневр», — сказал он.

При этом он выразил надежду, что решение будет достигнуто.

Ранее вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что компенсация Белоруссии из-за налогового маневра возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции.