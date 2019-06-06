Путин встречается с Саркози, аль-Фалихом и инвесторами

Президент России Владимир Путин в первый день международного экономического форума в Санкт-Петербурге, 6 июня, проведет встречу с российскими и иностранными инвесторами, передает корреспондент «Газеты.Ru», который ознакомился со списком приглашенных.

Во встрече с Путиным примут участие бывший президент Франции Николя Саркози, министр энергетики и промышленности Саудовской Аравии аль-Фалих, президент Фонда «Шелкового пути» Ван Яньчжи, генеральный директор итальянской Enel Франческо Стараче, председатель правления сети отелей Rixos Феттах Таминджи, председатель Суверенного фонда Гонконга Пол Чань Мо-По, управляющий директор Инвестиционного фонда Абу-Даби шейх Хамед бин Зайед Аль-Нахайян, президент Mitsui & Co Тацуо Ясунага, президент Китайской инвестиционной корпорации Вэйминь Цзюй и многие другие. Всего в списке 45 фамилий.

Среди российских представителей: помощник президента России Андрей Белоусов, председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьер Максим Акимов, министр экономического развития Максим Орешкин.

Ранее Путин провел встречу с главами информагентств. Ключевые моменты форума — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».