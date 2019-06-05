Пленарное заседание ПМЭФ-2019 состоится 7 июня

Центральным событием Петербургского международного экономического форума станет пленарное заседание, на котором выступят Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Болгарии Румен Радев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Модератором заседания станет журналист и телеведущая Софико Шеварднадзе.

Ключевая тема Форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития».

Трансформация международных экономических объединений, растущее социальное неравенство, нестабильные торговые и политические отношения продолжают оказывать влияние на мировую экономику.

В связи с этим вопросы текущего состояния и перспектив устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны.

Вопросы устойчивого развития важны также с точки зрения сохранения окружающей среды, рациональной эксплуатации природных ресурсов, удовлетворения текущих потребностей без ущерба для будущих поколений.