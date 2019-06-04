Совладелец S7 усомнился в безопасности SSJ 100

Совладелец группы S7 Владислав Филев поднял вопрос безопасности российского самолета Sukhoi Superjet 100 в ходе подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП, сообщает «Интерфакс».

Филев, будучи главой комиссии, во время заседания обратился к замглавы Минтранса Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиапроишествия с самолетом SSJ 100 авиакомпании «Якутия» в октябре прошлого года.

Он отметил, что «ходят слухи», что в была течь из баков самолета. При этом он отметил, что официальных данных нет.

Вместо Юрчика слово взял замглавы Минпромторга Олег Бочаров, который попросил коллег не делать публичных высказываний до официальных итогов расследования.

В октября прошлого года SSJ 100 авиакомпании «Якутия» рейсом Улан-Удэ - Якутск выкатился за пределы ВПП.