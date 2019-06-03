Вексельберг рассказал, как санкции изменили его жизнь

Глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг признался, что попадание в американский санкционный список стало для него неожиданным и привело к «жизненному кризису». Об этом пишет The Financial Times.

По словам бизнесмена, он всегда пытался быть космополитом. Он перевез семью в США и не ожидал, что когда-либо окажется в такой ситуации.

«Для меня это полный жизненный кризис. Дело тут не в деньгах и не в бизнесе, а в моей личной ситуации», --сказал Вексельберг.

Он добавил, что из-за санкций лишился возможностей, которые для него имели большое значение. Вексельберг заметил, что не ожидал такого сильного обострения отношений между Россией и США.

Ранее сообщалось, что Вексельберг был приглашен на инаугурацию Трампа.