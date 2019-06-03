Президентом «Галс-Девелопмент» назначен Виктор Адамов

Новым президентом-председателем правления девелопера «Галс-Девелопмент» назначен Виктор Адамов. Ему предстоит завершить строительство текущих проектов компании, повысить операционную эффективность и показатели доходности, а также привлечь новых инвесторов для реализации крупных объектов, сообщает пресс-служба компании.

Виктор Адамов вступил в должность 3 июня. До его назначения, с 15 июня 2011 года по 2 июня 2019 года, компанию возглавлял Сергей Калинин. Под его руководством «Галс-Девелопмент» завершил строительство 13 объектов недвижимости общей площадью около 1,3 млн квадратных метров, среди которых «Центральный Детский Магазин на Лубянке», МФК «IQ-квартал», БЦ SkyLight, ТРЦ «ЛЕТО» в Санкт-Петербурге, курортный комплекс «Камелия» в Сочи и другие объекты в Москве и регионах.

«Надеюсь, что мой опыт и знания будут способствовать организации эффективной работы компании на новом этапе. ПАО «Галс-Девелопмент» продолжит свое развитие, сконцентрировавшись на приоритетных задачах, поставленных основным акционером – Банком ВТБ», – рассказал Адамов.

Виктор Адамов родился 1 июня 1984 года. В 2006 году он окончил Институт профессиональной оценки при Финансовой академии (Финансовый университет при правительстве РФ) по специальности «Финансы и кредит», а в 2018 году стал выпускником бизнес-школы «Сколково» по программе «Сколково Executive MBA». Виктор Адамов начал свою трудовую деятельность с работы в консалтинговых компаниях. С 2007 по 2019 год работал в Банке ВТБ, где прошел путь от главного специалиста до заместителя начальника управления. Виктор Адамов занимался вопросами, связанными с корпоративным управлением, реализацией и контролем деятельности непрофильных активов Банка ВТБ.