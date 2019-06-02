«Роснефть» начала строительство современного топливозаправочного комплекса в Пулково

Глава «Роснефти» Игорь Сечин принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня в фундамент топливозаправочного комплекса (ТЗК) в петербургском аэропорту Пулково.

Проект реализуется дочерними структурами ПАО «НК «Роснефть» и Банка ВТБ на базе совместного предприятия ООО «ТЗК Пулково».

В церемонии также участвовали Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ (ПАО) Денис Бортников, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Пулково) Леонид Сергеев.

ТЗК Пулково, основным акционером которого является предприятие «Роснефть Аэро», станет одним из самых современных заправочных комплексов в стране и позволит обеспечить растущие потребности авиаузла в качественном авиационном топливе, создаст дополнительные рабочие места.

«Инвестиции в данный проект составят более 3 млрд. руб. Новый ТЗК мощностью в 300 тыс. тонн авиакеросина в год будет полностью соответствовать современным мировым стандартам и значительно повысит привлекательность Пулково как транзитного хаба для дальнемагистральных перевозчиков», - заявил Сечин.

«Правительством Санкт-Петербурга проект был признан стратегическим, - подчеркнул он. - Его реализация обеспечит городу ряд преимуществ, таких как создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, а также дополнительные налоговые поступления в бюджет».

«Закладывая сегодня первый камень в фундамент топливозаправочного комплекса, мы ставим перед собой цель создания современной топливной инфраструктуры, которая в перспективе обеспечит потребности авиаузла с учетом роста пассажиропотока», - заявил Игорь Сечин.