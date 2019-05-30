Корпорация МСП может поддержать строительство отеля и покупку судна в Приморье

Корпорация МСП рассмотрит возможность оказания господдержки трем инвестпроектам из Приморского края – речь идет о строительстве гостиницы, приобретении судна и проекте по проектированию и производству автономных энергетических модулей. Как сообщает институт развития, в презентации проектов принял участие ее гендиректор Александр Браверман.

«Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов участниками НГС (включая гарантии Корпорации МСП и поручительства РГО) может составить 385 млн рублей, что позволит привлечь 648,5 млн рублей кредитных средств. Общий объем инвестиций в проекты составляет 835,1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Презентация прошла в рамках визита первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова по мониторингу итогов реализации ряда нацпроектов.

К настоящему времени малые и средние предприятия края уже получили поддержку в рамках Национальной гарантийной системы в размере 7,4 млрд руб., что позволило им привлечь 21,3 млрд руб. кредитов. Всего же по Дальнему Востоку эти показатели составляют 33,4 млрд и 80,7 млрд руб. соответственно.