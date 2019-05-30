КНР обвинила США в экономическом терроризме
Замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй заявил, что США используют «протекционистскую дубину» и экономический терроризм. Об этом сообщает ТАСС.
«В торговых войнах не бывает победителей, обе стороны обязательно окажутся в проигрышной ситуации», — сказал Ханьхуэй.
По его словам, Пекин выступает против торговых санкций и пошлин.
Он также добавил, что подобное негативно сказывается на мировой экономике.
Ранее сообщалось, что США отказались заключать торговую сделку с Китаем.