КНР обвинила США в экономическом терроризме

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Замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй заявил, что США используют «протекционистскую дубину» и экономический терроризм. Об этом сообщает ТАСС.

«В торговых войнах не бывает победителей, обе стороны обязательно окажутся в проигрышной ситуации», — сказал Ханьхуэй.

По его словам, Пекин выступает против торговых санкций и пошлин.

Он также добавил, что подобное негативно сказывается на мировой экономике.

Ранее сообщалось, что США отказались заключать торговую сделку с Китаем.