«Транснефть» ответила на слова Силуанова о «косяках» компании
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал слова первого вице-премьера и министра финансов России Антона Силуанова о «косяках» компании. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, необходимо «вспомнить о взрыве автомобиля» около здания министерства финансов России.
«Никто не назвал это «косяком» в работе Минфина», — добавил Демин.
Он также добавил, что речь идет об инциденте, который произошел в феврале 1997 года.
Ранее сообщалось, что Силуанов выступил против выплаты компенсации «Транснефти» за «грязную» нефть в нефтепроводе «Дружба».