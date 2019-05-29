«Транснефть» ответила на слова Силуанова о «косяках» компании

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Советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал слова первого вице-премьера и министра финансов России Антона Силуанова о «косяках» компании. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, необходимо «вспомнить о взрыве автомобиля» около здания министерства финансов России.

«Никто не назвал это «косяком» в работе Минфина», — добавил Демин.

Он также добавил, что речь идет об инциденте, который произошел в феврале 1997 года.

Ранее сообщалось, что Силуанов выступил против выплаты компенсации «Транснефти» за «грязную» нефть в нефтепроводе «Дружба».