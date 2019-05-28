Россияне назвали самые перспективные профессии для детей

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Почти половина россиян считает, что их детям следует работать в области информационных технологий, так как такие специалисты будут получать хорошую зарплату и будут востребованными на рынке труда. Такое мнение жители России выразили в опросе, проведенном РАНХиГС, передает RT.

Отмечается, что о перспективе профессий в сфере информационных технологий заявили 49% опрошенных. Еще 35% респондентов считают, что хорошее профессиональное будущее ждет работников медицины, а 34,5% высказались за карьеру в силовых структурах.

При этом только 6% россиян сочли перспективными профессии в сфере науки и образования, а еще меньше опрошенных, 5%, хотели бы видеть своих детей работниками сельского и лесного хозяйства.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России.