Против Порошенко завели дело об отмывании доходов

Против экс-президент Украины Петра Порошенко завели дело об отмывании доходов в $300 млн, сообщает РИА «Новости».

Об этом в телеграм-канале написал бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

По его словам Госбюро расследований Украины зарегистрировало новое уголовное производство. Он отметил, что начато расследование по факту легализации преступных доходов при офшорных манипуляциях.

Речь, по его словам, идет о сделке по продаже завода «Кузни на Рыбальском».

Ранее Портнов заявил, что на Украине зарегистрировали заявление с обвинением бывшего президента страны Петра Порошенко в отмывании средств.