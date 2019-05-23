Абызову продлили срок ареста

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Московский суд продлил срок заключения бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, передает ТАСС.

Как отмечается, Абызов пробудет под стражей еще два месяца.

«До 25 июля», — добавила судья Евгения Николаева.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России попросил продлить срок содержания под стражей Абызову.

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. 27 марта Басманный суд отправил Михаила Абызова в СИЗО на два месяца. Защита экс-министра просила суд поместить его под домашний арест или отпустить под залог в 1 млрд руб. Но суд отказался освобождать Абызова под залог в 1 млрд рублей.

Кроме того за Абызова официально поручились председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова. Несмотря на это, суд отклонил предложение адвокатов.