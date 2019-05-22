В ЕС назвали условие для выделения €500 млн Киеву

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Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли назвал одно из условий получения украинской стороной второго транша макрофинансовой помощи в объеме €500 млн. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, данным условием является сотрудничество правительства Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Он также добавил, что стороны продолжают переговоры касательно выполнения других условий.

Мингарелли подчеркнул, что Киев получает помощь от ЕС, пока находиться в программе с МВФ.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что МВФ загнал Украину в долговую яму.