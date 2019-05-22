В ЕС назвали условие для выделения €500 млн Киеву
Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли назвал одно из условий получения украинской стороной второго транша макрофинансовой помощи в объеме €500 млн. Об этом сообщает УНИАН.
По его словам, данным условием является сотрудничество правительства Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
Он также добавил, что стороны продолжают переговоры касательно выполнения других условий.
Мингарелли подчеркнул, что Киев получает помощь от ЕС, пока находиться в программе с МВФ.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что МВФ загнал Украину в долговую яму.