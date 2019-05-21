Кремль отреагировал на угрозы новых санкций США против «Северного потока — 2»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено, на фоне заявлений Вашингтона о новых санкциях против проекта. Об это сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, в реализации проекта участвуют международные компании-гиганты. Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» не имеет отношения к политике.

«Во многом проект уже реализован, и скажем так, есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что министр энергетики США Рик Перри заявил о планах ввести санкции против проекта «Северный поток — 2».