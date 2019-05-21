Песков отреагировал на повышение зарплат чиновникам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о возвращении зарплат чиновников к докризисному уровню, передает РИА «Новости».
При этом он уточнил, что это не повышение на 10%.
«Да, я могу это подтвердить, это действительно так. К сожалению, речь не идет об увеличении, просто вернули те 10%», — сказал Песков.
Уточняется, что зарплаты были сокращены в мае 2015 года зарплаты.
Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило, что с 1 января этого года зарплаты чиновников Кремля и правительства были возвращены к докризисному уровню.