Песков отреагировал на повышение зарплат чиновникам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о возвращении зарплат чиновников к докризисному уровню, передает РИА «Новости».

При этом он уточнил, что это не повышение на 10%.

«Да, я могу это подтвердить, это действительно так. К сожалению, речь не идет об увеличении, просто вернули те 10%», — сказал Песков.

Уточняется, что зарплаты были сокращены в мае 2015 года зарплаты.

Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило, что с 1 января этого года зарплаты чиновников Кремля и правительства были возвращены к докризисному уровню.