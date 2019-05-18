В Ливии предупредили о сокращении добычи нефти на 95% из-за военных действий

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла заявил, что добыча нефти в стране может упасть на 95% из-за военных действий на территории Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на данный момент в стране добывают порядка 1,3 млн баррелей нефти в сутки, но из-за тяжелой ситуации в стране объемы нефтедобычи могут сильно сократиться.

«К сожалению, если текущая ситуация продолжится в таком ключе, то я боюсь, около 95% добычи может быть потеряно», — сказал Саналла.

Ранее сообщалось, что ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия.