Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Путин заявил, что не понимает, зачем строить полигоны в непосредственной близости от населенных пунктов.
Он пообещал обсудить вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Архангельской области Игорем Орловым.
По мнению президента, «они не могут решать это келейно», не спрашивая мнение людей, проживающих вблизи полигонов.