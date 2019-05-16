Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин заявил, что не понимает, зачем строить полигоны в непосредственной близости от населенных пунктов.

Он пообещал обсудить вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Архангельской области Игорем Орловым.

По мнению президента, «они не могут решать это келейно», не спрашивая мнение людей, проживающих вблизи полигонов.