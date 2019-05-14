Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА «Новости».

При этом предыдущая версия доктрины от ноября 2012 года признается утратившей силу.

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, какие меры предусматривает принятая доктрина энергобезопасности России. По его словам, был выработан перечень мер, направленных на защиту российских интересов с точки зрения энергетической безопасности.