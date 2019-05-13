Анатолий Сердюков получил новую должность
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков получил новую должность. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Сердюков встал во главе совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Уточняется, что экс-министр обороны должен превратить ОАК в современную и конкурентоспособную компанию.
Кроме того, Сердюкову предстоит способствовать улучшению технического обслуживания и ремонту гражданской авиации.
Ранее сообщалось, что Сердюков сменил бывшую фигурантку дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгению Васильеву на посту секретаря Товарищества собственников жилья (ТСЖ) дома, в котором они проживают.