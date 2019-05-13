Бывший министр обороны Анатолий Сердюков получил новую должность. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Сердюков встал во главе совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Уточняется, что экс-министр обороны должен превратить ОАК в современную и конкурентоспособную компанию.

Кроме того, Сердюкову предстоит способствовать улучшению технического обслуживания и ремонту гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что Сердюков сменил бывшую фигурантку дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгению Васильеву на посту секретаря Товарищества собственников жилья (ТСЖ) дома, в котором они проживают.