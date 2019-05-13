Крупные хищения выявили в ж/д операторе Украины

Аудит акционерного общества «Украинские железные дороги» выявил хищения в размере 50,9 млн гривен (около 127 млн руб.), передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на сообщение компании.

По данным железнодорожного оператора, хищения были осуществлены руководством производственного подразделения «Вагонный участок станции Киев-Пассажирский» филиала «Пассажирская компания» в Киеве.

Уточняется, что руководство подразделения «скрыло» данные средства, начислив их как премии, единовременные поощрения и материальную помощь отдельным работникам.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что ж/д сообщение с Россией неизбежно прекратится.