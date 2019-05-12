Украинцы стали брать больше кредитов

Кредитование физических лиц на Украине продолжило расти в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу Национального банка страны.

По данным украинского регулятора, кредитование физлиц возросло на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году. Активнее всего население кредитовали частные банки.

Отмечается, что масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%. Ожидания по росту чистого кредитования физических лиц в гривнах сохранились на уровне более 30% год к году в 2019 году.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что знает, кто делает Украину бедной.