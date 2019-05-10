«Чистую» нефть начали грузить в танкеры на экспорт в Усть-Луге

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Министерство энергетики России сообщило, что кондиционную нефть начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru»

Отмечается, что нефть полностью отвечает качественным показателям ГОСТа.

В ведомстве добавили, что 8 мая кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, а 9 мая начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры.

Ранее сообщалось, что по делу об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба» задержаны четыре человека

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефти из России из-за ее качества, а 30 апреля остановила его полностью. 29 апреля, кондиционная нефть начала поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча». 5 мая «чистая» нефть из России поступила на белорусский НПЗ в Мозыре.