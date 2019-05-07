Россия готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

В Минприроды поддержали мировую тенденцию на сокращение использования пластика. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, передаетРИА «Новости».

По его словам, Россия также движется к ограничению использования пластика.

При этом, для полного запрета необходимо вряма и «осознание».

«Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают (в вопросе запрета одноразовой пластиковой посуды. — «Газета.Ru»). И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — сказал Кобылкин.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев допустил полный запрет пластика в России. Премьер также ссылался на опыт других стран в вопросе использования пластика.